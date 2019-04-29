«Дубай-терапия» не помогла - Ошибка Бородиной может окончательно разрушить брак с Омаровым

Сегодня, 17:16

Ведущая не перестает вымаливать прощение у мужа, который пока отвечает ей лишь холодом и пренебрежением.

Ксения Бородина и Курбан Омаров с детьми отправились в весенний отпуск. На этот раз знаменитая семья вновь покоряет Дубай – этот город для супругов стал символичным, ведь каждый год он дарит семье особые эмоции и воспоминания. Но причиной этой внезапной поездки мог стать серьезный разлад в отношениях супругов.

Семья неожиданной для подписчиков оказалась в ОАЭ, где отдыхают, видимо, за свой кошелек - раньше Ксения всегда анонсировала и долго готовилась к поездке, подбирала максимально экономный вариант, стараясь «оплачивать» услуги рекламой. Ксения и Курбан практически не общаются, не проводят времени вместе и даже в одной постели «зависают» в телефонах, не обращая внимания друг на друга. Удивляет и то, что «железная леди» ослабила хватку и безустанно расхваливает перед фанатами своего мужа, раскрывая его достоинства, не упоминая о недостатках и даже не подшучивая над ним как обычно. Более того - Ксения намекнула, что в этот раз поездка не задалась. Она, похоже, скучает на курорте, ведь все здесь знакомо и однообразно, а пренебрежение мужа угнетает ее.

Ведущая свободное время проводит либо с дочками, либо одна - никаких клубов, алкоголя, развлечений и без внимания Омарова. Курбан же с удовольствием развлекается в компании сына от первого брака Омара, однако судя по его виду - этот отдых для него в тягость.

Похоже, Бородина сильно провинилась перед мужем в Москве, и дабы загладить вину и спасти отношения увезла семью на отдых, надеясь, что обстановка, счастливые воспоминания, дети и любовь помогут ей вымолить прощение у Курбана. Однако мужчина всем своим поведением демонстрирует, что «Дубай-терапия» не помогла и на этот раз ситуация накалена до предела - ошибка Бородиной может окончательно разрушить брак с Омаровым.

К слову, раньше Ксения простила Курбану измену с подругой - остается лишь надеяться, что им удастся спасти свою и чудесную пару.