«Не хватит футбольной команды» - Лена Миро посчитала количество любовников Анны Седоковой

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Певица имела огромное количество неофициальных связей, заявила журналистка.

Не так давно в одном из интервью известная исполнительница Анна Седокова дала ответ на довольно щепетильный вопрос. Она рассказала, что никогда не вступала в интимные отношения с человеком, которого не любит. Однако, если в правдивость ее слов поверили поклонники, то засомневаться в них, похоже, сочла своим долгом скандальный блогер Лена Миро.

Она считает, что певица нагло врет, ведь, по ее мнению, мужчин у нее было очень и очень много, но мала вероятность, что искренне любила она каждого из них. Журналистка посмеялась, что Седокова «провиагрила все корпоративы 2000-х», намекая, по всей вероятности, на ее беспорядочную половую жизнь в этот период времени.

Также она напомнила, что та целых три раза состояла в браке (последний раз жила в гражданском браке с бизнесменом Артемом Комаровым). Утверждая, что это уже немало, Миро попыталась посчитать количество любовников обсуждаемой персоны и сошлась на том, что, чтобы сделать это будет трудно: «Тут, извините, пальцев рук и ног не хватит у футбольной команды».

Напомним, первым мужем Анны Седоковой стал белорусский футболист Валентин Белькевич, от которого она родила дочь Алину, а вторым - бизнесмен Максим Чернявский, в браке с которым у нее появилась вторая дочь Моника. От Комарова певица также родила ребенка, сына Гектора.