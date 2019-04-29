«Трясет, как одержимую» - Лобода испугала фанатов странными дёрганьями

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Звезда случайно сняла на видео то, как ее рука вдруг начинает дергаться словно против ее воли.

Недавно в Сети всплыло видео из Stories Светланы Лободы, где она вместе со своим продюсером Нателлой Крапивиной стоит в лифте и общается о своем прошлом. Подруги обсуждали то, где каждая из них работала в молодости, разговор был по-своему интересным, но еще больше пользователей Сети заинтересовало нечто совсем другое. Дело в том, что Лобода сначала просто поправляет укладку одной рукой, а второй держит телефон, но в какой-то момент ее правая рука вдруг начинает хаотично дергаться. В этот момент певица переводит камеру на Крапивину и скоро прекращает съемку.]

Лобода не на шутку озадачила и испугала фанатов странными дёрганьями. «Трясет, как одержимую», - написал один из них, предполагая, что все это из-за злоупотребления рэпом.

Интересно, что поклонники рассмотрели вариант того, что певица дергала рукой только потому, что пыталась вытащить что-то из волос – это маловероятно, ведь на видео у нее идеальная укладка, может быть даже недавно сделанная, там ничего запутаться не могло. Так в чем же тогда причина странного тремора рук артистки? В открытых источниках в Сети можно найти информацию, что подобные дерганья могут быть следствием нарушений нервной системы из-за сильного стресса, недосыпа, переутомления или приема медикаментов. Окончательный вывод сейчас сделать невозможно, да и нельзя полностью исключать тот вариант, что в волосах певицы действительно могла запутаться листик или букашка и она пыталась это убрать.