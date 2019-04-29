Забыл уроки Аллы! Филипп Киркоров «блеснул» в Кремле «пивным» животом

Сегодня, 14:07

Во время шоу Стала Михайлова у короля поп-музыки из под одежды вновь предательски показался полный живот.

51-летний Филипп Киркоров недавно посетил юбилейный концерт Стаса Михайлова в честь его 50-летия. На шоу в Кремле присутствовали многие звезды отечественной эстрады, а потому и Филипп не мог пройти мимо такого мероприятия. Стоит отметить, что Киркоров сидел в первом ряду, а на финале даже встал со своего места, что подтанцовывать под песни Михайлова. Именно в этот момент король поп-музыки и «блеснул» своим «пивным» животом, который трудно было не заметить. Видимо, хейтеры не ошибались, когда публично критиковали лишний вес артиста, и Киркоров на самом деле поднабрал килограммы.

Скорее всего, Филипп забыл уроки Аллы Борисовны, которая ранее неоднократно намекала певцу на его лишний вес. Тогда знаменитый мужчина послушался бывшую жену, взялся активно заниматься спортом, а также сел на жесткую диету. И это дало свои результаты – Филипп значительно похудел. Однако спустя год все сброшенные килограммы снова вернулись в звездное тело, чего уже невозможно скрыть под костюмами.