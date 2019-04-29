«Девчонки из пластика»: Жасмин и Навка стали посмешищем в сети из-за жуткого фотошопа

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«Ни одной человеческой морщинки», - смеются подписчики.

Несколько часов назад певица Жасмин поделилась на своей странице кадрами с афтепати в честь юбилейного концерта Стаса Михайлова. На одном из фото исполнительница позирует с фигуристкой Татьяной Навкой. «Лисички-сестрички на афтепати после концерта Стаса Михайлова», - подписала снимок Жасмин. Примечательно, что певица добавила к кадру особенный эффект, из-за которого лица стали чересчур отретушированными.

Некоторые поклонники попросту не узнали Навку и Жасмин на фото, заметив, что артистки заметно похорошели. Внимательные же фолловеры сразу догадались, в чем дело: «С фотошопом все красивые», «Это фотошоп, неестественно, потому и не узнали».

Пользователи заметили, что на фото девушки выглядят неестественно, как будто их лица сделаны из пластика. Из-за жуткого фотошопа Жасмин и Навка стали посмешищем в сети. «Девчонки из пластика», «Фильтры-фильтры», «Ужасный фотошоп», «Глазки стали больше. Лицо гладкое. Вот зачем эти фильтры?», - негодуют подписчики. Некоторые отметили, что артистки выглядят замечательно и без фотошопа, а фильтрами лишь опозорили себя.