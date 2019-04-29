Расплатится за халатность: Билан «жертвует» своим здоровьем ради одобрения фанатов

Сегодня, 14:08

На что только не идет певец, лишь бы угодить поклонникам и не потерять свое имя.

Несколько месяцев назад Дима Билан неудачно поскользнулся во дворе собственного дома, результатом чего стал тяжелый перелом ноги в трех местах. Из-за инцидента певцу пришлось отменить несколько концертов и срочно отправиться в больницу, где ему назначили способ лечения. Между тем, Билан долго не отдыхал и уже через несколько дней, как ни в чем не бывало, «прыгал» на сцене. Его совершенно не смущала опасная травма, ведь перед каждым выступлением ему вкалывали «лошадиную дозу» обезболивающего.

Спустя несколько недель перелом все равно не зажил до конца, и Билан вынужден ходить с тростью. Ему все равно трудно наступать на поврежденную ногу, но жажда выступать дальше и радовать своих поклонников намного сильнее физической боли. Именно поэтому он в очередной раз «пожертвовал» своим здоровьем ради одобрения фанатов и отправился в студию записывать новый хит.

За такую халатность к своему здоровью Билан может потом долго и тяжело расплачиваться. Да, период восстановления длится долго, но эти в недели нужно было отдохнуть и дать организму окрепнуть. Вместо этого он еще сильнее нагружает себя и практически не щадит. Такой ненормальный режим может только ухудшить ситуацию, и тогда обычные обезболивающие уколы уже не помогут. Халатность, которую Билан проявляет к своему здоровью, может стать причиной серьезных проблем и осложнений. Певец совсем не беспокоится о состоянии своей ноги, что очень небезопасно.