Соблазняет взглядом? Виторган ищет новую жену среди поклонниц

Сегодня, 13:26

Похоже, надолго оставаться холостяком актер не намерен.

Долгое время Максим Виторган и его супруга Ксения Собчак скрывали, что столкнулись с серьезными проблемами в браке. Позже они все-таки признались, что уже больше полугода не живут вместе. Скандальной телеведущей приписывают роман с режиссером Константином Богомоловым, а вот о личной жизни ее мужа известно крайне мало.

Тем не менее, нетрудно заметить, сколько приятных слов за последнее время он получил от поклонниц. После того, как Виторган разместил в личном профиле новое фото, они буквально завалили его комплиментами по поводу его глаз, хотя написанный им пост был вовсе не о нем, а о новом коктейле, который он советовал всем попробовать.

По всей видимости, бывший мужчина Собчак сейчас ищет новую жену, так как быть в одиночестве ему, скорее всего, совсем непривычно, а оттого неуютно. Возможно, именно поэтому он пытается соблазнять взглядом своих поклонниц. Из-за этого появляются мысли о том, что он не стыдится найти свою любовь даже среди них. Печальный опыт с тремя неудачными браками, похоже, помог Максиму Виторгану осознать, что залогом семейного счастья являются вовсе не деньги, а взаимная любовь и уважение.