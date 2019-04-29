Джейми и Серсея: Дочь Бородиной и сын Курбана могут начать встречаться повзрослев

Сегодня, 18:00

Поклонники Ксении считают, что сводные Омар и Маруся нравятся друг другу, и став постарше могут завести отношения в тайне от родителей.

Сейчас в семье Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова три ребенка. Но общий ребенок у них только один, девочка по имени Теона. На протяжении двух лет Бородина с супругом скрывали внешность Теоны от общественности, и публиковали такие фотографии, чтобы нельзя было разглядеть, видимо, опасались сглазов. Однако, сейчас они решили, что Тея подросла и многочисленные видео с малышкой завоевали сердца поклонников Ксении.

Но речь пойдет о двух других детях, к поведению которых приковано внимание подписчиков звездных родителей. А именно о 9-летней Марусе – дочке Бородиной, родившейся у Ксении от бывшего супруга Юрия Будагова. И о 11-летнем Омаре – сыне Курбана Омарова, родившимся в первом браке, которого на воспитание забрал отец. Курбан воспитывает сына как настоящего мужчину, он даже отдал мальчика заниматься боевыми искусствами. В свою очередь, девочка очень похожа на маму, и это видно даже невооруженным глазом.

В поведении сводных брата и сестры видят много теплоты и заботы. Они постоянно обнимаются и проводят время вместе. Поклонники Бородиной даже предполагают, что дочь Бородиной и сын Курбана могут начать встречаться повзрослев. Однако, Ксению злит этот факт, и она очень резко все отрицает, якобы такое возможно только в индийских фильмах. Некоторые в сети даже в шутку сравнили небезызвестных персонажей из сериала «Игра престолов» Джейми и Серсею Ланнистеров.