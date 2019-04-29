«Большого успеха на НАШЕЙ сцене!»: Успенская поздравила Микеллу с победой, намекнув, что «простым» детям здесь не место

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После громкого заявления в сети, подписчики Успенской массово отписались от неё в Instagram.

Недавно в сети разразился громкий скандал вокруг несправедливой победы на шоу «Голос. Дети». Победительницей стала десятилетняя дочь миллиардера и известной певицы Алсу. Пользователи сети убеждены, что девочка смогла одержать победу только благодаря влиятельным родителям. Такая несправедливость «задела» и многих звезд российского шоу-бизнеса, которые дали комментарии по поводу сложившейся ситуации. Так, например Максим Галкин был не на шутку разочарован итогами голосования и считает, что победу должен был одержать другой участник – Ержан Максим, который продемонстрировал невероятные вокальные данные.

Но среди звёзд нашлись и те, которые поддерживают родительский «блат», одной из них оказалась певица-шансонье. Успенская поздравила Микеллу с победой, намекнув, что «простым» детям здесь не место.

«Алсу и Микелла, я поздравляю вас с победой, мои дорогие девочки! Совершенно случайно на гастролях, смотрела «Голос. Дети» и видела твое выступление. Микелла, ты талантливая будущая звездочка: когда-то твоя мама заняла призовое место на Евровидении, а теперь и ты следуешь ее стопам и догоняешь. Продолжай в том же духе, я желаю тебе удачи и большого успеха на НАШЕЙ сцене», - написала Успенская.

После чего в комментариях посыпались негодующие отзывы подписчиков. Более того, огромное количество поклонников Успенской, настолько разочаровались в певице, что массово стали отписываться от неё в Instagram.

«Любовь, Вы нас разочаровываете! Послушайте Ержана, Нино, Роберта! Микелла - талантливая девочка, но она была слабее соперников. Материальный ресурс семьи Абрамовых только навредил их дочери. Девочку жаль, но справедливость должна иметь место!», «Как вам не стыдно? Дети из обычных семей оказались намного талантливее, а вы им дорогу перекрыли! Ещё и с таким акцентом написали НАША СЦЕНА. Мне за вас перед теми талантливыми детками стыдно»,

«А мальчики пели лучше...и у Микеллы сто процентов не честная победа. Даже Пугачева с Галкиным это сказали...а они уж толк в голосах точно понимают», «Можно дружить семьёй, но поддерживать коррупцию и ложь, публичному человеку, не стоит!», - комментировали пользователи сети. Вероятно, этот скандал ещё долго не утихнет, а побороть «блат» в нашей стране будет вообще невозможно.