Вслед за Малаховым? Рейтинги Comedy Club стремительно катятся вниз

Сегодня, 11:00

Гости Comedy Club сравнивают шоу с карьерой Малахова, замечая, что шоу потеряло прежнюю популярность.

В одном из последних выпусков, гость передачи нелестно высказался о ведущих Павле Воле и Гарике Харламове. Приглашённый, как только ему дали микрофон тут же потребовал батл по репу от Воли. Павел несколько растерялся, но согласился на предложение гостя, после положительного ответа Паши репер осыпал грязью ведущих и намекнул, что передача Comedy Club «упёрлась в свой потолок».

Во время батла, он упомянул имя Малахова, намекнув, что они также как и он пытаются вернуть «грязными темами» утерянный статус передачи.

Если сравнить передачу Малахова и последние выпуски Comedy Club, то можно сделать вывод, что в обоих случаях пытаются «выехать» на грязном хайпе. Андрей Малахов цепляется за грязные темы с фриками, его не смущают эфирные драки, он с умным видом решает проблемы Гогена Солнцева, которые никому не интересны. Гарик Харламов похожим методом Андрея пытается выехать на «туалетном юморе», высмеивая популярных артистов в своём блоге с самыми неприличными словами и видеозаписями.

По информации в СМИ, сценаристы были вынуждены покинуть ТНТ из-за более выгодных условий и более качественного юмора и теперь, юмористы вынуждены писать сценарий самостоятельно, возможно, именно поэтому шутки на передаче стали гораздо ниже. Андрей Малахов также, после перехода на второй канал самостоятельно развивает свою передачу, подбирая темы для шоу. Какими бы талантливыми не были юмористы Comedy Club, Малахов, но как показывает практика, каждый должен заниматься своим делом.