Выглядит старше своих родителей. Николай Басков загубил хорошую наследственность

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Певец наглядно показал подписчикам, как с помощью множественных медицинских вмешательств можно испортить прекрасные природные данные.

Николай Басков встретил Светлый праздник Пасхи с самыми близкими людьми – родителями. Эстрадный певец решил поделиться в Instagram с пользователями семейными фотографиями и опубликовал фотографию мамы с папой. Пользователи были шокированы в хорошем смысле слова - молодостью его родителей. Николай Басков выглядит старше своих родителей, он несомненно очень похож на отца, но в его возрасте он будет выглядеть явно старше.

Родителям было сказано много тёплых слов - Валерия, Анна Семенович не смогли не прокомментировать красивую фотографию: «Какие шикарные родители», «Роскошная мама».Но не обошлось и без ложки дёгтя.

«Николай выглядит старше родителей», - пишут пользователи.

Хэйтеры написали, что Николай испортил хирургическими вмешательствами хорошую наследственность. Басков старался омолодиться различными косметическими процедурами, множественными пластиками, но получается только хуже.

На данный момент, певец выглядит отёкшим с узкими глазами, многие его сравнивают с Борей Моисеевым.

«Грех портить такую природную красоту», - пишут фанаты Коли.

Фанаты удивляются, почему Басков встал не на ту дорожку. Коля с очень хорошими данными, воспитанием из хорошей семьи, у него в отличие от многих звёзд, действительно прекрасный голос. Он изуродовал себя различными вмешательствами и по слухам певец нетрадиционной сексуальной ориентации.