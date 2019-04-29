«Тогда я стану хорошей женой!»: Алла Пугачева в свои 44 года предсказала свою старость

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Примадонне удалось стать настоящим семейным человеком лишь 5 лет назад, когда у Аллы родились дети.

Очень талантливая и известная на весь мир певица Алла Пугачева только в 65 лет поняла, что такое настоящее женское счастье и семейный очаг. И действительно все привыкли считать, что Алла певица и постоянно гастролирует, но после рождения Лизы и Гарри – Примадонна ушла в домашний быт. Увидеть Пугачеву с фартуком и поварешкой – было за гранью понимания. Филипп Киркоров так и не увидел, ту Аллочку, которую сейчас лицезрит Максим Галкин.

«Нежная, заботливая, добрая, домашняя, воздушная», - так Аллу Борисовну зовут ее младшие дети. Но все помнят времена, когда властная Примадонна решала, кому быть в шоу-бизнесе, а кому никогда не стать артистом большой сцены. О ней ходило много слухов, вплоть до того, что она в 90-е годы помогала криминальным авторитетам «держать общак». Было ли это на самом деле – доподлинно неизвестно.

Недавний выпуск юбилейных программ, посвященных 70-летнию Аллы Пугачевой расставил все на свои места. Оказывается, Алла Пугачева в свои 44 года предсказала свою старость. Фанаты Аллы Пугачевой «откопали» видео, датированное 8 марта 1993 года, где Алла поздравляла всех женщин с праздником. В процессе интервью она поделилась подробности своих давних традиций.

«У меня есть свой праздник. Первое воскресенье весны. На сей раз он выходит на 7 марта и вот тогда ко мне все приходят в 12 часов дня с желтыми цветами. И мы организовываем походы какие-то, в общем программы…Этот праздник я делаю давно, уже с юности. А праздник 8 марта – так и остался для меня маминым днем, сейчас он для меня он немножко грустный, потому что я еду на кладбище или еще куда-то…Так что я хочу поздравить прежде всего всех мам и пусть эти мамы будут счастливы со своими детьми…», - говорит Алла.

«Что вы цените в мужчинах?», - спрашивает журналист.

«А-А-А?(смеется) Мужчину, мужчину, настоящего мужчину. Не только видимость, но и потому, что он должен быть снисходителен к нашим капризам. Он должен быть сильным не внешне, а сильный духом своим. Он должен быть, как моя бабушка говорила, самостоятельным мужчиной. Я как-то помню это и это ценю. И не жадным, не жадным, даже если он нищий – он должен не быть жадным. Если он богатый, он тоже не должен быть жадным. Потому что мужчина должен уметь быть щедрым, уметь делиться и быть примером во всем», - откровенничает Примадонна.

«Предположим случилось такое, но не дай Бог конечно, что вы не должны петь, писать музыку. Что вы еще реально можете делать в жизни?», - интересуется интервьюер.

«Ой, ну что я могу…Тогда я стану хорошей женой и хозяйкой! Потому что это тоже надо уметь. И время на это нужно, желание и возможности. Батюшки мои, и материально. Ой, какой кошмар!», - хватается за лицо Примадонна российской эстрады.

Если провести аналогию, то сразу станет понятно, что в своем интервью Алла говорит о том, будущем, которое уже сейчас стало явью. У Примадонны заботливый муж, разносторонне развитые дети и много внуков. Казалось бы, дом полная чаша. Но дар, доставшийся ей от бабушки, не всегда говорил о хорошем будущем, а иногда даже пугал певицу. Так, например, внук Аллы – Никита Пресняков признался, что, когда он собирался в тур с Аллой по бывшим странам СССР, она неожиданно для всех утром сказала, что не полетим. Через полчаса после взлета самолет упал, выживших, к сожалению, не осталось.

Также Алла спасла и жизнь своей дочери Кристины Орбакайте. Девушка загуляла с кавалером и решила отравится на теплоходе на морскую экскурсию. Алла жестко заявила, что Кристина не пойдет на палубу. Спустя час теплоход терпел бедствие, некоторые люди утонули.

А песни Игоря Николаева о расставании и неразделенной любви - Алла вообще отдавала Филиппу Киркорову. Очень часто Примадонна боялась брать его текст из-за того, что он предсказывал ими будущее, в том числе и развод с Королевой.

Вот и получается, что дар предвидения у Аллы с рождения. И в своем поздравлении она вспомнила бабушку добрым словом. Скорее всего, она до сих пор является ее ангелом-хранителем и предсказывает возможные исходы определенных событий.