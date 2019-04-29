Плачевный результат. Анастасия Решетова неудачно проэкспериментировала «новые губы» в своем салоне красоты

Сегодня, 11:00

Несколько Месяцев назад Анастасия Решетова пропагандировала естественный образ, красоту и то, что уколы красоты это не модно.

В моде начинает преобладать ухоженность! К тому же, девушка около 6 месяцев назад неожиданно для всех «сдула» губы и сообщила, что теперь будет «аля-натурель». Люди разделились на два мнения. Одни убеждены, что Настя снова вкачала губы, только на этот раз неудачно и они стали кривые, большие и пышные.

А подписчики задаются вопросом: «А зачем тогда эта вся пропаганда, если сама за ней не следишь?». Анастасия Решетова неудачно поэкспериментировала «новые губы» в своем салоне красоты «Inhype beauty zone». Тем самым создала полнейшую антирекламу своему бизнесу.

А вторая половина фолловеров считает, что Решетова беременна, а беременные девушки отекают сильно, за счет того, что возрастает потребность организма в жидкости, а накапливающийся в сосудах и тканях натрий задерживает выведение воды. Видимо, Анастасия скрывает от подписчиков свое положение, или же просто колит уколы красоты не придерживаясь модных устоев этого сезона еще и так неудачно.

Ходят слухи, что Тимати не любит такой сильный «перекач» губ и стыдится выводить Анастасию в свет после разнообразных инъекций. Тем более, когда это выглядит не эстетично и не естественно.

«Настя, остановись качать свои вареники, Шишкова доигралась укольчиками, что осталась в одиночестве никому не нужной, дочка и та с бабулей живет», - переживают хэйтеры за личную жизнь Анастасии.