«Миссис анорексия»: Пользователи сети были шокированы резким похудением Полины Гагариной

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«Болезненная» худоба певицы может являться осложнением после недавней травмы спины.

Недавно выставленная Полиной Гагариной фотография в Instagram, насторожила многотысячных поклонников певицы. Воспаленные глаза и сильно выпирающие ключицы, натолкнули на мысль, что девушка больна. Пользователи сети были шокированы резким похудением Полины и тут же в комментариях «посыпались» вопросы о её самочувствии.

«Полина, а как Ваше здоровье?», «Глаза блестят, как самочувствие Ваше?», «Полиночка, Вы очень резко и сильно похудели. У Вас всё в порядке со здоровьем?», - комментировали пользователи сети.

Многие из них предположили, что такие внешние изменения могли стать последствием травмы спины, которую получила Гагарина на репетиции.

Правда тогда, певица поделилась с поклонниками, что это банальное растяжение. Только вот, зрители прекрасно помнят состояние Полины, когда её практически «несли» на сцену.

[media=https://ok.ru/video/1215872176527]

Возможно, за банальным растяжением певица скрывает более серьёзную болезнь, которая похоже сейчас прогрессирует. Некоторые хейтеры, начали ставить диагнозы прямо в сети, что безусловно является дурным тоном и показателем бестактности. «Ужасная анорексичка, ничего женственного и красивого в ней нет. Смотреть жалко», «Миссис анорексия», «Полина! Хочу стать Вашей бабушкой и кормить пирогами «причитая» какая ж ты худенькая», «Здравствуйте! Полина, капуста содержит очень много витамина С. Для того, чтобы Вы не болели. Ешьте капусту!», - комментировали подписчики.

Чтобы сейчас не происходило в жизни Полины Гагариной, певица оказалась настоящим борцом. Она выходит на сцену, несмотря на плохое самочувствие, тем самым демонстрируя преданность своим поклонникам.