«Black Business»: Инсайдеры сообщили о обманных махинациях Тимати

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Руководство музыкального лейбла не платит зарплату своим исполнителям, сообщают уже бывшие партнеры Black Star.

Инсайдеры в сети сообщили, об обманных махинациях Тимати и его команды. Известно, что Тимати является владельцем Black Star Burger, организация заказывает много рекламной продукции в типографии, например, листовки или буклеты. По информации из группы в Instagram GAVRILOVNAK1, владелец этой типографии сообщает, что лейбл не платит по счетам с января этого года. Сотрудники Black Star Burger звонки и сообщения игнорируют. Но впоследствии увольняются сами по причине того, что им самим не платят. Неужели, крупнейший в стране музыкальный лейбл так обнищал?

Даже девушка Тимати Анастасия Решетова намекала о нечестном бизнесе, напомнив о следственном комитете. Не исключено, что бизнес хип-хоп исполнителя не совсем чист на руку. А невыплаты денег за проделанную работу — это статья уголовного кодекса РФ, которая влечет за собой лишение работы, штрафы и даже тюремное заключение. Но вероятнее всего, лейбл не так сильно волнуют законы, как быстрая прибыль.

Деятельность главного Black Star страны инсайдеры называют «Black Business». Так как все больше недовольных появляется после партнерства с лейблом и встает речь обманных махинациях. В пример также можно привести, автомойку под лейблом Black Star. Инсайдеры сообщают, что качество оказываемых услуг на самом низком уровне, что нельзя сказать о стоимости предоставляемых услуг.