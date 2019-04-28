Миром правит... Бузова? Певица переоценивает своё влияние на россиян

Вчера, 23:16

Обращения к фолловерам с «пъедестала» славы явно говорят о том, что девушка «зазвездилась» и преувеличивает свои возможности.

Ольга Бузова не раз заявляла о своих «суперспособностях» и преувеличивает влиянии на «простых смертных». Конечно, девушка привыкла управлять людьми ещё со времён «Дома-2». Поэтому вполне логично, что когда её популярность возросла, то певица стала уверенно заявлять о своём влиянии как на простых россиян поклонников, так и на влиятельных бизнесменов.

Например, она посчитала, что к её слову прислушаются, если она разместит на своей официальной странице в Instagram пост о желании построить парк «Зарядье» в Санкт-Петербурге. Звезда даже поставила себя в ряд с В. В. Путиным, добавив: «Но вроде там личное распоряжение Президента, значит, есть надежда, что будет как в Сочи или Москве!».

После этого артистка снисходительно обратилась к поклонникам с добрыми пожеланиями. Но в целом складывается ощущение того, что миром правит не любовь, как в её популярной песне, а именно Бузова.