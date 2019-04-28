«Саша, привстань!» - Рудковская похвасталась «дрессурой» Гном Гномыча на Пасху

Сегодня, 22:20

Фальшь и игра на публику так и сочится из красивой картинки праздника в семье продюсера.

Нельзя не заметить стремление продюсера Димы Билана Яны Рудковской к прекрасному, к идеальному, возвышенному, из-за чего всё и все попадающее в поле ее воздействия начинает выглядеть лучше. Например, из своего подопечного Билана она сделала икону стиля, да и сама одевается со вкусом, а если взглянуть на дом, в котором живет семья Рудковской, можно всерьез усомниться в том, не ожившая ли это картинка из модного журнала. Людей привлекает эстетичность фото продюсера в соцсети, но вот только после долгого их изучения фанаты приходят к выводу, что это «холодная красота», неживая и искусственная. Больше всего страшно за сына Рудковской Александра, ведь, судя по всему, и его она постепенно превращает в послушную куклу или собачку в своем красивом и «искусственном» мире.

Например, сегодня звезда похвасталась «дрессурой» Гном Гномыча на Пасху. Мать нарядила мальчика в праздничную одежду и заставила стоять у празднично накрытого стола, пока сама Рудковская снимала видео для соцсетей.

Апогей одного из роликов наступил тогда, когда Яна скомандовала сыну: «Саша, привстань!», а мальчик не захотел повиноваться. Матери пришлось повторить просьбу более серьезным тоном, и мальчик, что особенно удивительно, как заводной вскочил на стул и начал расхваливать мамин красивый стол, хотя до этого, очевидно, демонстрировал полную апатию. Можно сказать, что строгое воспитание от Рудковской дало свои плоды, ведь ее сын уже в таком малом возрасте может вполне убедительно и почти по первому требованию отыграть радость и счастье. Однако стоит ли красивая картинка таких жертв, как подавленная детская воля? Должен ли ребенок улыбаться по щелчку пальцев, чтобы мамины подписчики ставили «лайки»? Где вообще должна заканчиваться власть матери над ребенком, и как вырастить из «маленького человека» не раба, а личность?

Однако спешим напомнить, что данная статья лишь мнение, основанное на визуальном анализе постов и поведения звезд, как на самом деле обстоят дела в жизни продюссера и воспитании ее наследника, остается за кадром.