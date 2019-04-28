Зависимость, которая передаётся половым путём. Тарасов «залип» в Instagram вслед за Бузовой

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Попытки перенять «талант раскрутки» у экс-супруги привели к спаду карьеры футболиста.

Не секрет, что своей популярностью Тарасов во многом обязан экс-супруге, Ольге Бузовой. Но, вполне возможно, он перенял от неё не только фолловеров, но и способ «раскрутки». Ведь певица не только работает, выступая на концертах и создавая синглы, но и активно поддерживает контакт с фанатами через социальные сети.

Видимо, зависимость от интернета передаётся половым путём – ведь Дмитрий, вслед за своей бывшей, стал активно «постить» в Instagram, скорее всего, также пытаясь обзавестись как можно большей аудиторией поклонников. Но, в отличие от успеха артистки, карьера Тарасова резко пошла вниз: его открыто начали обвинять в том, что он променял качественную игру на популярность в соцсетях. Ведь он выставляет на своей официальной странице в Instagram записи ещё буквально с поля, через несколько минут после окончания матча. Вполне возможно, что из-за того, что спортсмен «залипает» в смартфоне, он и стал пропускать тренировки, из-за этого его достижения и фактически свелись на нет.