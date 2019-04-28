А вдруг на барби поведутся? Седокова решилась на кардинальные перемены во внешности

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Ударилась в детство или пытается «заманить» мужчину – певица пока не объяснила, зачем испортила роскошные волосы.

У Анны Седоковой от природы густые русые волосы, которые красиво подчеркивают женственность певицы. На одном из последних видеороликов в социальной сети певица буквально поразила всех фанатов, когда продемонстрировала совершено новый цвет. Артистка решилась на кардинальные перемены во внешности и перекрасилась в розовый оттенок. Теперь остается загадка – с какой целью она это сделала? Известно, что долгое время Седокова живет без второй половинки, поэтому смена образа могла стать очередной попыткой привлечь к своей персоне внимание.

А вдруг мужчины на барби поведутся? Сейчас ее трудно не заметить, даже в огромной толпе знаменитостей. Раньше она также красила локоны в розовый цвет, но быстро вернулась к естественному оттенку. Может быть, это также очередная прихоть и желание стать более натуральной вернется уже скоро. Теперь певице остается только наблюдать за изумленными взглядами фанатов на концертах, которые увидят своего кумира в необычном амплуа.