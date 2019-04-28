«Сидела на коленках у президента»: Собчак открыто флиртует с Зеленским

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Пока Богомолов не взял Ксению в жены, она, видимо, и не думает блюсти ему верность.

После официального расставания Ксении Собчак и Максима Виторгана никто из поклонников знаменитой ведущей не сомневался в том, что она будет строить романтические отношения со своим другом Константином Боголомовым. Пара начала встречаться еще до того, как Богомолов и Собчак развелись со своими вторыми половинками, а после того как Виторган набросился с кулаками на режиссера, слухи о его романе с ведущей только усилились. Но время идет, а Собчак с Богомоловым все еще не спешат озвучивать статус отношений. Ксения активно пользуется тем, что узы брака ее не связывают, а потому, к примеру, открыто флиртует с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Теперь я действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента!», - сообщила Собчак на своей странице в соцсети и опубликовала ролик времен молодости нового украинского политика. Звезда даже не пытается скрыть радость от того, что может подойти к Зеленскому как «к своему человеку». Не исключено даже, что Собчак попытается увести новоявленного украинского президента из семьи. Ведь намного престижнее быть женой главы государства, пусть и такого небольшого, как Украина, чем являться аналогом Тимошенко в России, то есть из раза в раз участвовать в выборах, но оставаться с носом.