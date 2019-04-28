«Сваха»-Собчак не помогла? Бузова отметила Пасху в гордом одиночестве

Сегодня, 18:08

Венец безбрачия или строптивый характер, похоже, мешают певице наладить личную жизнь.

Долгие годы после развода Ольга Бузова не могла наладить личную жизнь: как известно, помочь певице взялась Ксения Собчак. В интервью на шоу «Осторожно, Собчак» ведущая предложила Ольге на роль жениха известного футболиста Фёдора Смолова. Стоит отметить, Ксюша не только попыталась устроить «подопечным» свидание, но и даже приобрела помолвочное кольцо для Бузовой, подталкивая футболиста в соцсети на решающий шаг. Но, судя по всему, даже таланты «свахи» не помогли устроить личную жизнь певице, поскольку Бузова отметила Пасху в гордом одиночестве.

В соцсети Ольга опубликовала снимок, где позирует с пасхальным куличом у себя дома. Примечательно, что помимо единственного «селфи» Бузова больше не похвасталась праздничными фотографиями, слово певицу попросту некому фотографировать. Как бы там не было, а судя по всему, певица осталась не только без кольца, но в очередной раз без компании на вечер, ведь после ссоры с младшей сестрой, помимо женатого директора, Бузовой даже не с кем отметить праздники.