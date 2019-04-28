Растит детей в грязи и мусоре: Муцениеце в «домашнем» виде засветила двор дома

Сегодня, 17:48

Кроссовки Агаты отлично гармонировали с «грязным пейзажем», и нисколько не смущали актрису.

Еще зимой брак Агаты Муцениеце и Павла Прилучного из-за скандалов и, похоже, измен и рукоприкладства мужчины трещал по швам. Но они смогли найти общий язык и сгладили все острые моменты, что примирило их. Павел был категорически настроен против развития актерской карьеры Агаты, и, видимо, она пошла на уступки. Сейчас Муцениеце посвящает себя дому, семье и собственным развлечениям. Однако, уход за новым роскошным домом она, судя по всему, не захотела взваливать на себя.

Сегодня, нежась на весеннем солнце и получая очередную порцию стойкого загара, Муцениеце в «домашнем» виде засветила двор дома. На фото отлично видно, что домашний бассейн знаменитостей «зарос» грязью и песком, а покрытие вокруг бассейна усыпано мусором. Судя по всему, прилегающую территорию давно никто не убирал, а ведь сегодня большой праздник, и проводить Пасху в грязи – недопустимо.

Выходит, что Муцениеце растит детей в грязи и мусоре, и похоже, ни капли этого не стыдится. К слову, внешний вид Агаты также неприятно удивляет – девушка «скатывается» все ниже. Сначала она перестала краситься, после «забила» на диеты и прическу, что отрицательно сказалось на ее фигуре и внешнем виде, а сегодня и вовсе спокойно позировала в спортивных штанах и грязных кроссовках.