Солнце светит даже в дождь? Дана Борисова похвасталась «алкогольной службой» перед Пасхой

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За темными очками актриса могла прятать опухшие глаза после хорошей гулянки.

Удивительно было обнаружить, что Дана Борисова могла так легко выдать своё пристрастие к крепким горячительным напиткам одной лишь неосторожной фотографией. Пока все звёзды поздравляли фанатов и подписчиков с православной Пасхой, знаменитость тоже не унывала и, скорее всего, решила «гульнуть», как в былые времена.

О том, что Дана похвасталась своей «алкогольной службой» стало понятно после её новой публикации в Instagram. На ней звезда, естественно, поздравляет всех с таким большим, светлым праздником, не учитывая, однако, один интересный нюанс.

На фотографии Дана предстала перед всеми в больших солнцезащитных очках, вероятно, пряча опухшие глаза, или даже синяки под глазами, после большой вечеринки в честь окончания поста. Не может же солнце светить даже в дождь, который явно был, что заметно по фотографии. Все люди тепло одеты, а некоторые вообще в зимних шапках, что говорит только об одном: тёмные очки от солнца нужны были Дане не чтобы уберечь глаза от солнца, а, наоборот, скрыть свои глаза от остальных.

Не распустив открытых слухов, Борисова пишет: «Светлый праздник Пасхи наступил, мои дорогие! Христос Воскресе! Порадуемся вместе, здоровья, любви, понимания, и спокойствия на Душе! Встречаю праздник вместе с любимой дочкой».