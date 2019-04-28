Кожевникова объяснила победу дочери Алсу в шоу «Голос.Дети» влиянием интернета

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«Произошел несправедливый перекос и вина этому - медийность!», - считает актриса.

По поводу победы Микеллы Абрамовой в проекте «Голос.Дети» высказались уже многие артисты шоу-бизнеса. Не осталась в стороне и звезда «Универа» Мария Кожевникова. Актриса посвятила данному вопросу отдельный пост на своей странице в Instagram, заметив, что с журналистами на эту тему не захотела общаться, поскольку они могли «перевернуть» все ее слова.

Как и многие знаменитости, Кожевникова отметила, что победителем должен был стать Ержан Максим. Победу дочери Алсу в шоу актриса объяснила влиянием интернета. «Блогеры, снимающие юмор или провокации, имеют реально в разы больше подписчиков, чем безумно одаренные люди», - отметила артистка. Для примера Мария вспомнила о покойной Юлии Началовой, которая обладала уникальной техникой и внешностью, однако все время была в тени своих коллег. «В наше время, к сожалению или счастью, все чаще побеждает популярность», - сделала вывод Кожевникова. По мнению актрисы, так, как поступила Алсу, призывая друзей голосовать за свою дочь, поступил бы каждый родитель.

Как отметила Кожевникова, Микелла – талантливая девочка, и она точно не заслуживает того, чтобы на нее «лилась грязь» из уст взрослых и воспитанных людей. Подытожила свою речь актриса надеждой на то, что организаторы конкурса наградят всех проигравших участников конкурса.