Дочь не родная? Гагарина запрещает мужу показывать лицо дочери, чтобы скрыть ее истинного отца - Мнение

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Отцом девочки может оказаться бывший муж певицы, что она, вероятно, сама хочет как можно дольше хранить в тайне.

В последнее время брак Полины Гагариной и ее второго мужа Дмитрия Исхакова, судя по всему, переживает сложный период, который в народе называют «притиркой» - супруги начинают узнавать неприятные черты характера, привычки друг друга и пытаются с ними ужиться. Как бы хорошо звездная пара не берегла собственную конфиденциальность, но в СМИ ранее мелькала информация, что мужу Полины не нравится то, что она курит, но певица не хочет бросать пагубное пристрастие. Однако эта малозначимая на вид размолвка, из-за которой, опять же по слухам, пара даже разъехалась, может быть лишь вершиной «айсберга».

К примеру, недавно на своей странице в соцсети Исхаков написал, что даже в день рождение дочери Мии, которой 26 апреля исполнилось два года, Гагарина запрещает мужу показывать лицо дочери.

С одной стороны, это никакое не новшество – все поголовно российские звезды озабочены подобными глупыми приметами и суевериями, что ребенка «сглазят» ведьмы из соцсетей. Но, с другой стороны, подобные нелепые верования в потусторонние силы несвойственны для Гагариной – она прогрессивная и умная женщина, которая обычно не боится несуществующего «дурного глаза». Может у того, что она скрывает Мию от публики, есть другая причина? Может на самом деле дочь не родная ее мужу, а всё это просто хитрая попытка срыть это? Обычно девочки очень сильно похожи на своих отцов, а из этого можно предположить, что Полина избегает показывать личико дочери, чтобы скрыть ее истинного отца, которым, к примеру, может оказаться ее бывший муж Петр Кислов. Впрочем, верны ли эти догадки или нет можно будет убедиться только после того, как девочку все же покажут широкой общественности, а уж совсем наверняка, только при помощи теста ДНК.