Своего не упустит. Муж Гагариной может через ее сына породниться с Газмановым

Сегодня, 17:05

На фоне слухов о предполагаемом родстве мальчика со знаменитым певцом, отчим вдруг стал называть Андрея сыном.

Не так давно наблюдательные поклонники Полины Гагариной заметили, что ее сын от первого брака удивительно сильно похож на Родиона Газманова, сына знаменитого «есаула» Олега Газманова.

Причин у похожести может быть уйма, но одна из самых реалистичных может быть в том, что мальчик действительно является внуком Газманова, если его отец Петр Кислов является сыном легендарного певца. К слову, внуки для Газманова были бы очень кстати, ведь тот, хоть и разменял седьмой десяток, так и не обзавелся ни одним внучком или внучкой. Окажись сын Гагариной действительно ему родным, то, скорее всего, мальчик получил бы львиную долю немалого состояния деда.

Но неожиданно на фоне слухов о возможном родстве Андрея с Газмановым, его отчим Дмитрий Исхаков вдруг начал называть его своим сыном. О том, что муж Гагариной пытается сблизиться с пасынком, можно понять по последнему посту мужчины, где он сравнивает себя и Андрея с отцом и сыном из популярной компьютерной игры.

Судя по всему, предпринимательская жилка у Исхакова развита достаточно хорошо, ведь даже при появлении одних лишь слухов о вероятном крупном наследстве сына его жены, он моментально превратился в его «заботливого папу». Исхаков точно своего не упустит, а если станет хорошим другом Андрею, то уж и подавно нищенствовать не будет даже в самые трудные времена.

Однако спешим напомнить, что это лишь версия, основанная на слухах и мнениях, появившихся в Сети. Как на самом деле обстоят дела в звездном семействе, остается загадкой. А Дмитрий мог просто наконец признать неродного сына и решить укрепить с ним прочные отношения как между родными отцом и отпрыском.