«Диванные животные» - Фанаты высмеяли отношения Черно и Оганесяна

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Скандалы и беспорядок, по мнению фанатов, единственное, что могут показать звёзды «Дома-2».

В последнее время отношения в паре Саши Черно и Иосифа Оганесяна с трудом можно назвать стабильными: ссоры, скандалы и оскорбления. Ведущие «Дома-2» даже отправили пару на проект «Спаси свою любовь», однако, даже психологи едва справляются со строптивой семьёй. Так, в сеть попал фрагмент из очередной ссоры Черно и Оганесяна: возлюбленные не смогли придумать себе занятие, в результате Саша буквально закатила истерику с обвинениями о способностях мужа.

Стоит отметить, ролик не остался без внимания подписчиков и фанаты уже высмеяли отношения Черно и Оганесяна. «Диванные животные», - заявили в комментариях пользователи сети. Более того, помимо скандальных разборок, Черно в очередной раз опозорилась, как хозяйка дома: разбросанные вещи, немытая посуда и грязные предметы гигиены.