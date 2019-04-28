Согрешил – расплачивайся! Харламов рискует потерять Асмус из-за своего богохульства

Сегодня, 15:31

Оскорбление чувств христиан – новая «фишка» Гарика, и его жена, как специально, оказалась верующей.

В великий день Пасхи многие люди поздравляют друг друга и желают всего хорошего. Кристина Асмус также решила оставить соответствующий пост на своей странице в социальной сети, показав себя как истинно верующую женщину, соблюдающую элементарные религиозные нормы. Ее супруг, Гарик Харламов, производит на фанатов совершенно другое впечатление. В такой великий праздник он опять выставил аморальные видеоролики, где неизменная Гузеева говорит известную и уже приевшуюся к ней фразу.

Многие фанаты оскорбились таким поведением и написали, что «Бульдог» мог хоть в праздник «угомониться» и провести день без оскорбительных шуток. Некоторые из них восприняли это как богохульство.

Учитывая то, что Асмус - верующий человек, Харламов рискует потерять ее из-за своего непочтительного отношения к религии. В христианстве богохульство даже считается грехом. Что ж, Гарик, согрешил – расплачивайся! К тому же, подписчики уже давно начали писать, что грубость комика никак не соответствует нежной и женственной Кристине.