Лучше никак, чем как-нибудь - Лорак поздравила фанатов с Пасхой позорным фото

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Весна – пора любви, но не для одинокой певицы, у которой не складываются отношения с мужчинами.

Певица Ани Лорак решила последовать примеру своих звездных коллег – несколько часов назад артистка опубликовала на своей странице пост, в котором поздравила фанатов с Пасхой. Складывается впечатление, что певица вовсе не хотела этого делать, однако, дабы избежать критики со стороны поклонников, на скорую руку разместила публикацию. Однако Лорак лишь оконфузилась нелепым постом. Во-первых, певица даже не соизволила достойно поздравить фанатов, а отделалась отпиской по типу «С Праздником!».

Кроме того, Каролина поздравила поклонников с Воскресением Христовым позорным фото. На снимке сгорбившуюся певицу едва можно узнать – артистка спрятала лицо под кепкой и за капюшоном балахона. Вместо этого неудачного фото Лорак могла бы добавить обычную пасхальную картинку из интернета. Или могла бы вообще не оставлять в своем аккаунте поздравительный пост – лучше никак, чем как-нибудь.

Складывается впечатление, что певицу вовсе не радует ни весна, ни наступивший праздник. Не исключено, что это связано с проблемами в личной жизни. Неверность супруга и развод, видимо, негативно повлияли на исполнительницу. А после того, как певица стала меньше общаться с Сергеем Лазаревым, она как будто впала в депрессию. Возможно, по этой причине Каролина стала более закрытой для фанатов.