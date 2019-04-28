И молится кенийскому богу? Собчак оскорбила чувства православных христиан

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Неуважение звезды к христианскому празднику «зацепило» сотни верующих поклонников.

Конечно, Ксения Собчак никогда не была истинно верующей. Её взгляды вообще во многом противоположны классическим русским нравам: по молодости она открыто проявляла своё отвращение к детям, всегда поддерживала феминисток и представителей ЛГБТ сообществ. Но никто не ожидал от телеведущей, что она может в открытую оскорбить чувства православных христиан.

Казалось бы, безобидная шутка в социальной сети была очень остро воспринята поклонниками. Подписчики начали сравнивать её с сатанистами, мусульманами и вообще посчитали недостойной быть кандидатом в президенты. А всё из-за того, что она намекнула, что красить яйца – это «играть» с зародышем жизни. Опубликовала она такой анекдот в виде картинки-комикса на своей официальной странице в Instagram. Вполне возможно привязать такое «богохульство» с её недавней поездкой в Кению, где она танцевала традиционные танцы и, вероятно, молилась кенийскому богу. Так что вполне логично, что Пасха для неё – это просто очередной способ публично заявить о своих взглядах.