Волосы молитвы не заменят. Ревва объявил бойкот бритью ради «отпущения» грехов на Пасху

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Вместо покраски яиц комик предпочел пожертвовать мужской привлекательностью.

Удивительно, но похоже, Александр Ревва не пренебрегает «голосом церкви» и христианскими традициями. В светлый праздник Пасхи находясь за тысячи километров от родного дома он поздравил своим поклонников с праздником в честь Воскресения Иисуса Христа, опубликовав трогательный снимок дочери с пасхальной корзинкой.

Сам он вынужден провести этот день вдали от семьи, ведь завершает гастрольный тур по США. Однако, похоже, он частично присоединился к празднованию, ведь по крайней мере не пренебрегает запретами религии в особый день. Александр опубликовал видеоролик из Нью-Йорка, в котором похвастался «незабываемыми 3,5 неделями» гастролей, поблагодарил «30 тысяч рассмешенных зрителей» за теплый прием, и анонсировал скорое возвращение в Москву, не забыв в конце лично поздравить фанатов.

На видео он предстал с очень густой голливудской бородой и усами, прозванными «бретта». Артур Пирожков и раньше не брезговал излишней «мужской» растительностью на лице, однако таких размеров она достигла впервые, и откровенно говоря - не к лицу «самому сексуальному мужчине». Интересно, что он внезапно решил отрастить волосы в пост, накануне большого праздника. При этом считается, что накануне Пасхи и в этот день нельзя брить бороду, которая несет свою священную функцию в религии.

Возможно, Ревва объявил бойкот бритью ради «отпущения» грехов на Пасху, надеясь таким образом загладить вину за совершенные проступки - вот только волосы молитвы не заменят. Впрочем не исключено, что любящий экспериментировать над собой артист просто пробует новый образ, навеянный Голливудом.