Родит нелюбимого внука: Решетова опасается беременеть из-за привязанности Симоны к Алисе

Сегодня, 10:00

Мама Тимати настолько обожает внучку, что вряд ли также сильно полюбит другого ребенка.

Мать Тимати, Симона Юнусова, практически вся время проводит с внучкой Алисой. Ребенок намного реже видит собственного отца, а с матерью Аленой Шишковой и вовсе сократила общение до минимума. Симона до беспамятства любит свою внучку: задаривает дорогими подарками, выполняет все прихоти, постоянно добавляет видео и фотографии с ней в социальную сеть и, кажется, видит в ней смысл своей жизни и центр Вселенной. Недавно она опять опубликовала видео, где на этот раз повела малышку на ипподром. Не исключено, что это очередной каприз Алисы.

Очевидно, что ребенок для бабушки стал самым главным человеком в жизни. Возможно, это и есть главная причина, почему Анастасия Решетова, нынешняя девушка Тимати, не может завести своего ребенка. Не исключено, что модель просто боится родить нелюбимого внука или внучку, ведь к новому ребенку в семье у Симоны может быть меньшая привязанность, или не быть ее вообще. Получается, что Решетова опасается беременеть или даже специально скрывает свое положение, ведь может не получить должной поддержки от свекрови.