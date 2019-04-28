Такой грех не замолишь. Чехова оголилась на Пасху

Сегодня, 14:12

Ведущая оскандалилась в святой день, вероятно, чтобы повысить продажи своего поэтического сборника.

Сегодня православные верующие празднуют один из самых значимых для них дней в году – Пасху. Именно в этот день, согласно православной традиции, принято вспоминать умерших родственников, думать о собственной бессмертной душе, и, по возможности, помолиться о прощении своих грехов и грехов близких людей. Многие российские звезды чинно следуют православным обычаям, некоторые из них поздравили с Пасхой своих поклонников в соцсетях, а вот ведущая Анфиса Чехова поразила своей из ряда вон выходящей выходкой. Звезда оголилась на Пасху и зачитала стихи собственного сочинения.

Скорее всего Чехова отлично понимала, какой эффект произведёт ее попытка эксгибиционизма на фанатов – самые набожные люди будут в ужасе от того, что у звезды нет ничего святого! На самом деле, так и произошло – знаменитость раскритиковали в пух и прах, но, не исключено, что именно этого она и добивалась. Это и есть один из неписанных законов шоу-бизнеса – чем больше вокруг тебя скандалов, тем больше внимания направлено на тебя, а именно внимание нужно Чеховой сейчас, когда она пытается продать свой поэтический сборник.

К слову, с точки зрения маркетинга, это весьма удачный ход, учитывая, что современный человек в принципе не читает книги, и тем более не интересуется стихами – на оголение Чеховой некоторые могут и «клюнуть». Однако, с точки зрения религии, такой грех не замолишь, ведь звезда не просто вела себя развратно, она предала ради материального достатка традиционные религиозные традиции своих родителей, дедов и прадедов.