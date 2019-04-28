«Затравленная» Лорак начала прятать «изуродованное» лицо

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Кепка и солнцезащитные очки не смогли скрыть перемены во внешности певицы.

Певице Ани Лорак тяжело дался разрыв с супругом. Артистка долго приходила в себя и лишь недавно начала возвращаться к привычной жизни. Однако по мнению поклонников, она так и не оправилась после «удара», ведь с каждым разом все больше неприятно удивляет их внешним видом и поведением. Все началось с премьеры нового клипа певицы. Ани впервые за много месяцев выпустила новую песню и клип, которую с нетерпением ждали, а после жёстко раскритиковали фанаты. Текст песни поклонникам показался «слабеньким», а ужасный внешний вид певицы - «лохматая» прическа, искаженное лицо и «латексные наряды» - «добили» хит.

Позже ее клеймили «квазимодо» за странное лицо на фото – Каролина неумело обработала снимок, сильно исказив черты своего лица. А недавно певицу сравнили с «медведем в перьях» и уличили в отсутствии вкуса из-за странного наряда на концерте в Германии – в конце шоу DIVA она вышла на сцену в огромном белом пальто, расшитом бахромой.

Судя по всему, «затравленная» Ани Лорак не смогла достойно принять критику, ведь начала прятать «изуродованное», по мнению пользователей, лицо на новых фото. Вчера она опубликовала ролик, позируя с огромными солнцезащитными очками, за которыми, однако, можно было увидеть, что будто «пчелами ужаленное» лицо артистки распухло и странно исказилось.

Возможно, она просто переборщила с процедурами красоты, ведь сегодня продолжила прятаться то под кепкой, то «зарывалась» в одежду с головой. Судя по всему, переживания и возраст сыграли с певицей злую шутку, а критика фанатов добила самооценку артистки, которая и так пала духом из-за предательства мужчин. Не исключено, что теперь она ищет спасение у косметологов, что явно не пошло ей на пользу.