Не достоин матери? Рудковская посадила сына за стол с прислугой на Пасху

Сегодня, 13:01

За «пижонством» роскошной жизни Яна могла «спалить» истинное отношение к Гномычу.

Яна Рудковская часто подвергается нападкам хейтеров, чего только стоит ежедневная рубрика продюсера «завтраков»: вычурная сервировка стола, живые цветы и изощрённые блюда. Так, даже в светлый праздник Пасхи Яна не обошлась без «пижонства»: в сторис Рудковская опубликовала видео, демонстрируя праздничный стол. И всё бы ничего, вот только сервировка завтрака в очередной раз была накрыта на одну персону, в то время, как за кадром отчётливо был слышен голос Гномыча.

Возможно, по каким-то причинам Яна решила, что мальчик «не достоин» матери , и посадила его за стол с прислугой на Пасху. Например, таким образом она могла наказать сына за непослушание.

Кроме того, можно предположить, что продюсер боится, что мальчик может испортить идеальную «картинку» роскошной жизни. Однако, таким поведением Рудковская лишь в очередной раз подтверждает догадки подписчиков, которые предполагают, что Яна попросту использует шестилетнего сына, как некий проект, нагружая на него съёмки, жёсткий график, постоянные тренировки и абсолютное отсутствие детства. Не удивительно тогда, что Гномыч больше времени проводит с персоналом, словно и сам «нанятый рабочий» в этом доме.