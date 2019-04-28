Поплатится за грех: Харламов может навлечь небесную кару из-за аморального юмора на Пасху

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Даже в великий праздник юморист добавил очередную порцию шуток про Гузееву.

Многим фанатам уже приелись шутки Гарика Харламова про Ларису Гузееву. Комик буквально во все смонтированные видеоролики вставляет ее матерную фразу и, видимо, гордится своим остроумием и находчивостью. Поначалу большинство подписчиков смеялись до слез, но, когда число таких видео превысило десяток, а то и больше, некоторым просто стало неинтересно. Тем более, подобные выходки бывают вовсе некстати, особенно сегодня, в великий христианский праздник Пасхи.

На своем втором аккаунте Эдуарда Сурового артист добавил новое видео. На этот раз фраза Гузеевой «отлично» вписалась в песню Авраама Руссо.

Видимо, Гарик не в курсе или совсем равнодушно относится к чувствам верующих, ведь подобный аморальный юмор в день Пасхи многие посчитали настоящим богохульством.

Очевидно, что Харламов может навлечь небесную кару на себя или свою семью, забыв об элементарных нормах морали и христианства. Богохульство считается грехом, за который он может поплатиться, если вовремя не остановится. Но, видимо, на пути у «Бульдога» нет преград. По его словам, у него еще много идей относительно будущих видео, поэтому вскоре на его страницах появится масса «искрометных» шуток про телеведущую.