«Это не пасхальный завтрак» - Рудковскую пристыдили в сети за «показуху» в честь праздника

Сегодня, 13:47

Брокколи и клубника, по мнению пользователей, выдали пасхальную фальшивость продюсера.

Яна Рудковская уже по традиции делиться с подписчиками по утрам своими роскошно оформленными завтраками. Некоторые с восхищением воспринимают подобные публикации продюсера, другие же считают это хвастовством.

Сегодня на своей странице Рудковская поздравила фанатов с Воскресением Христовым. К поздравлению продюсер добавила фото праздничного стола с обилием цветов и обрядовой пищи в виде куличей и пасхальных яиц. Даже в честь праздника в сети не отказались от критики – фолловеры тут же пристыдили Рудковскую за «показуху». Некоторые обратили внимание, что на столе стоит блюдо с брокколи и клубникой. ПО мнению пользователей, это не пасхальные блюда, а если они есть на столе, значит все остальное лишь антураж, не более. «Уж простите, но это не пасхальный завтрак», - возмущаются фолловеры, отмечая, что кулич – первое, что должен вкушать человек в этот день, а не брокколи.

«Кто-то накрыл, кто-то напек, кто-то накрасил!», - негодуют другие подписчики, намекая, видимо, на то, что Рудковская сама ничего не делает. Некоторые фанаты призвали критиков хотя бы в честь праздника «не лить грязь» на человека, а продюсера поздравили с Пасхой и похвалили за утонченный вкус.