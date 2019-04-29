Оправданные инвестиции. Виктория Боня вложила огромные деньги в «реконструкцию» собственной внешности до неузнаваемости

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Чтобы из обычной провинциальной девчонки превратиться в успешную публичной личностью, нужно иметь «толстый» кошелёк или богатого инвестора.

Однако найти или то, или другое - получается не у каждого. Но Виктории Бони повезло. С 2010 по 2017 года девушка жила с сыном ирландского миллионера Александром Михаэлем Смерфитом. Этих семи лет Виктории хватило, чтобы сделать из себя «конфетку». Виктория Боня вложила огромные деньги в «реконструкцию» собственной внешности до неузнаваемости.

Из «дряблой» провинциалки с маленькой грудью, Вика превратилась в высокооплачиваемую модель, актрису, теле и радио ведущую. Так, что вполне оправданные инвестиции, которые будут приносить доход всю оставшуюся жизнь. Так сказать «бьюти-страховка» на случай одиночества.

С той внешностью, которая у Бони сейчас она точно не пропадёт. Её с удовольствием приглашают для съёмки в клипах и фотосессии модных журналов. Многие пользователи сети с трудом узнали шикарную Боню с «прошлого».

«Капец вот, что значит «сделала» себя! Небо и земля», «Вика такая обычная, как соседка по подъезду. Всё-таки правильно говорят, не бывает некрасивых женщин, есть недофинансированные», - комментировали пользователи сети.

Наверняка, Боня не хочет вспоминать своё скудное прошлое, особенно после того, как вкусила «кусочек богатой жизни». Возможно, у модели сейчас новый ухажер, но о своей личной жизни Виктория старается не распространяться.