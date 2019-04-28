Ксения Бородина полуголая поздравила подписчиков с праздником Светлой Пасхи

Сегодня, 11:00

Инсайдеры не оценили внешний вид телеведущей скандального шоу «Дом-2».

Телеведущая скандального телепроекта «Дом-2» не перестаёт подбрасывать интересные темы для обсуждения подписчикам в сети Instagram. Ксения Бородина, отдыхая в Дубаях, решила поздравить подписчиков со Светлым праздником Пасхи. Никто не мог подумать, что фотография с поздравлением вызовет столько негатива в адрес Ксении. Девушка опубликовала фотографию в коротких джинсовых шортиках с чалмой на голове, возбудив толпу подписчиков.

«Со светлой и счастливой Пасхой», - написала Ксения.

«В шортах поздравлять со светлым праздником, никуда не годится!», «Богохульство какое-то», «Гламурненько так поздравила, в шортиках да с пасхой! Богохульница не позорилась бы», - пишут хейтеры. Пользователи посчитали, что Ксения данным нарядом оскорбила чувства верующих. Многие считают, что если Ксения верит в Светлый праздник, то она должна с уважением и пониманием относиться к верующим людям, а также традициям других стран.

Данный наряд подчёркивает её неуважение к празднику. Также инсайдеры сделали замечание Бородиной, что в мусульманской стране нужно одеваться поскромнее.

Скорее всего, Ксения Бородина осознанно спровоцировала данной публикацией пользователей. В Светлый праздник Пасхи надела на голову чалму это противоречит двум религиям одновременно. Можно было догадаться, что очень многие люди не поймут данного наряда в такой светлый день ещё и в мусульманской стране.