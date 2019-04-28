Встретила праздник «Кагором»? Опухшее лицо Барановской выдало «тяжелую» ночь

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Юлия, похоже, решила «утопить» свои проблемы в алкоголе, не постеснявшись детей и праздника.

Юлия Барановская утренним семейным фото поздравила поклонников со светлым праздником Пасхи. Судя по количеству праздничных разноцветных яиц и куличу на столе, телеведущая тщательно готовилась к церковному празднованию, и похоже, не пренебрегла «дегустацией» сакрального вина - опухшее лицо Барановской выдало «тяжелую» ночь.

Фанаты обратили внимание, что Юлия на снимке выглядит довольно «помятой», заспанной и «несвежей», хотя фото сделано, очевидно, не с самого утра. Поклонники ведущей «Мужское/Женское» давно обеспокоены «любовью» Барановской к крепким спиртным напиткам, ведь она часто делилась с ними провокационным фото и видео после алкогольных посиделок, на которых не стеснялась позировать пьяной. Возможно, даже сегодня, в большой праздник, она не совладала со своим пагубным «пристрастием» и встретила Пасху «Кагором».

Очередной тревожный «звоночек» пугает фанатов, ведь частое увлечение спиртными напитками тяжело сказывается на физическом и душевном здоровье женщин, и они надеются, что Юлия сможет совладать с опасной привычкой и свернет с опасной дорожки хотя бы ради троих маленьких детей.

Впрочем, можно предположить, что никаких проблем с алкоголем у Барановской нет, а фото было сделано сразу же после пробуждения, что и объясняет «помятые» лица у всех членов семьи.