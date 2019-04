Бывший и нынешний: Мужья Пугачевой стали работать под одной крышей

Сегодня, 11:00

Филипп Киркоров и Максим Галкин вместе озвучили анимационный фильм, рейтинги которого катятся вниз.

Галкин в профиле Instagram прорекламировал свою работу в качестве актера звукозаписи. Он озвучивал зайца в анимационном фильме под названием «Большое путешествие». Притом оценки комика к фильму являются очень завышенными в сравнении с мировым рейтингом, оценки IMDb составляют всего 5,6 из 10.

Интересно, что на площадке звукозаписи присутствовал Филипп Киркоров, он также принял участие в мультфильме, озвучив индюка. Киркоров дал интервью по этому поводу и заявил, что фильм окажется просто хитом. В фильме повествуется о компании зверей, которые хотят доставить медвежонка к его родителям. Режиссером фильма является Наталья Нилова, а приглашенный сценарист ранее работал над успешным мультфильмом «Мадагаскар».

Однако, судя по отзывам данное творение не зашло зрителю. Но интересен факт того, что под одной крышей стали работать бывший и нынешний мужья Аллы Пугачевой. Хотя известно, что Киркоров до сих испытывает чувства к Примадонне. От последней после ее концерта и громкого Дня рождения вестей нет, да и Галкин проводит с супругой гораздо меньше времени, чем раньше.

В фильме персонажи Галкина и Киркорова являются друзьями, почти как в жизни. Но вряд ли Филипп Бедросович в восторге от работы бок о бок с мужем своей возлюбленной. Совместных комментариев по поводу проделанной работы у артистов нет.