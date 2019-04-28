Болезненно худая: Мужчина Кати Варнавы заставляет ее постоянно сидеть на диете

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Худоба Варнавы стала чрезмерной, у актрисы проблемы со здоровьем на лицо, похожая на анорексию. Артистка приняла участие в откровенной фотосессии вместе с возлюбленным - танцором Константином Мякиньковым.

«А куда деньги скидывать, чтобы накормить Варнаву?», «Обожаю Катерину, но косточки выперли, как при анорексии. Уж очень худенькая стала», «Хоть анатомию изучай», - переживают за Катю поклонники.

34-летнюю участницу Comedy Woman не смущает критика инсайдеров, что она выглядет, как вешалка без платья. Девушка вложила много сил, чтобы добиться фигуры своей мечты. Так, недавно в одном из интервью Варнава призналась, что в школе терпела издевательства сверстников, так как весила в 16-летнем возрасте 80 кг. Первый шаг к изменению себя девушка сделала, когда стала участницей Премьер-лиги КВН и увидела себя по телевизору. Тогда, как вспомнила Варнава, она пошла к диетологу и ей удалось сбросить вес до идеального состояния.

Сейчас Екатерина занимается спортом и танцами, к которым ее приобщил 31-летний бойфренд. Складывается впечатление, что Константин заставляет Екатерину постоянно сидеть на диете от чего она выглядит болезненно худой. В сети ходят слухи, что вес для него имеет большое значение в девушках, а видимо, осуждение своего молодого человека, Екатерина воспринимает, как упреки.

От этого Катя загнала себя в угол и продолжает трансформировать себя до состояния скелета. Самое опасное в резком похудении, что у Варнавы могут возникнуть проблемы во взаимодействии с окружающими людьми, причем эти трудности проявляются в любой момент. Неожиданный гнев, повышенная неуравновешенноссть в действиях - это то малое, что испытывает человек при голодании. Анорексия - болезнь психологического характера, и порой женщины уже не могут отказаться худеть, хотя сами этого не желают.