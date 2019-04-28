Лобода «спалилась»? Газеты Эстонии пишут, что Лобода не платит налоги

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Светлана Лобода не стала выступать в Латвии из-за отказа организаторов заплатить гонорар наличными.

В Instagram группе «Gavrilovnak1» появилась информация, что Светлана Лобода отказалась выступать в Латвии из-за отказа организаторов заплатить наличными. После данной публикаци, многие решили, что Лобода привыкла работать только за наличные, потому что не хочет платить налоги. Подписчица данной группы написала, что об отказе Лободы выступать за наличные пишут все газеты. Светлана Лобода пропиарилась на всю Эстонию своей выходкой.

«У нас все газеты написали об этом. У нас в стране наличными рассчитываться нельзя, ибо налоги платят со всего, а они хотели именно наличкой и без расчётного счета», - написала неизвестная.

За несколько дней до данной публикации Светлана на своей странице Instagram опубликовала пост с не очень хорошими новостями.

«Организатор на момент нашего приезда в Латвию, просто исчез с деньгами. Прилетев, Вильнюс, мы обнаружили, что не можем выйти нас цену, потому что сцены просто нет», - написала Светлана в своем блоге.

Она сказал, что готова была выйти на улицу и петь без оборудования, но администрация города не позволила. Пользователи сразу посчитали рассказ Лободы непохожим на правду.

«Администрация города странно поступает. Отказать такому человеку», «Абсолютно бесплатно? Чушь! На сколько я знаю, все известные артисты всегда берут предоплату», - пишут подписчики певицы.

Многие посчитали признание Светланы неискренним, слишком много противоречий в данной истории. Светлана Лобода говорит одно, а организатор в Эстонии противоположное.

Фанаты вспомнили певицу Нюшу, у которой была подобная проблема в одном из городов России, но девушка не «сотрясала воздух», а вышла на сцену и все время отведённое концерту разговаривала со зрителями и отвечала на интересующие их вопросы. В наше время никто не хочет работать бесплатно и Светлана Лобода еще раз подтвердила данный факт.