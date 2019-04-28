«Закомплексованный и забитый»: Проблемы младшего сына Орбакайте - инсайдеры связывают с его властным отцом

Сегодня, 05:30

Хэйтеры уличили Дени Байсарова в нетрадиционной сексуальной ориентации. Но многие полагают, что все проблемы мальчика, связанные с его закрытостью и зажатостью идут из далекого детства, когда отец систематически избивал Кристину, а Алла Борисовна «на коленях» и в слезах просила помочь семье оставить ребенка и ее дочь в покое.

Одним из самых громких скандалов начала «нулевых» стал развод в 2003 году певицы Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова. Пара рассталась из-за постоянных побоев Кристины со стороны супруга. На программе «Пусть говорят», в 2009 году Алла Пугачева просила помочь людей, чтобы Руслан не смог забрать их сына жить в Чечню. По словам Кристины, отец ее ребенка просто «выкрадывал» его и увозил в неизвестном направлении.

После скандального судебного процесса пара все-таки определилась, что сын будет жить по графику у обоих родителей, но вероятно, в памяти ребенка до сих пор остались страшные воспоминания о своем детстве. Не так давно, в сеть попало видео, где Дени Байсаров танцует со своей мамой. Пользователи сети заметили, что 20-летний парень выглядит очень женоподобно, хотя внешне очень приятный и достаточно миловидный молодой человек. Нашлись и те, кто по его жестикуляции понял, что на самом деле Дени «закомплексованный и забитый».

И все похоже на то, что проблемы младшего сына Орбакайте связаны с его властным отцом. Некоторые СМИ связывают личность Байсарова-старшего с криминалом. Если верить этой информации, то сама Алла Борисовна со своими многочисленными связями и материальным достатком не смогла повлиять на события, которые тогда развивались между Кристиной и Русланом. А вот на маленьком Дени, вероятнее всего побои мамы и скандалы оставили неизгладимый отпечаток. Если обратить внимание, то парень крайне некоммуникабелен, социальные сети парня практически безжизненны, старший брат Никита с парнем не общается, а сам Дени проводит большую часть времени в США.

В своем интервью с обращениями к бабушке Алле Пугачевой – Дени очень робко отвечал на вопросы, постоянно опускал глаза и нервно улыбался. Конечно, этого нельзя сказать о старшем сыне Кристины Орбакайте – Никите Преснякове. Парень явно раскрепощен и очень уверен в себе, вот только общение с младшим братом он так и не наладил, вполне вероятно из-за его возможных гомосексуальных наклонностей.