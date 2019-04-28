Любовь на «автомате». Глюкоза не может уйти от мужа из-за психологического давления

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Жизнь с нелюбимым заставила певицу уйти во все тяжкие.

Певица Наташа Ионова, известная всем под псевдонимом Глюкоза, вышла замуж в возрасте двадцати лет. Её избранником стал совладелец нефтяной компании 33-летний Александр Чистяков. Уже на следующий год после свадьбы Наталья подарила мужу дочь Лидию, а спустя ещё 4 года родилась дочь Вера.

На какое-то время Глюкоза вовсе пропала из виду, скорее всего с головой ушла в заботы о семье. Но когда в Instagram появилась изменившаяся Наталья Ионова, пользователи сети с трудом узнали в ней ту скромную девчонку Глюкозу. А ведь на самом деле, Глюкоза всегда была «взрывной» девушкой, в некотором роде «оторвой» которая бурно проводила свою молодость.

Так, когда–то о ней высказался продюсер Максим Фадеев: «Там я познакомился с дерзкой, наглой, пьяной девкой. Она с балкона заблевала нижний балкон режиссёра». По словам Фадеева, он «выдернул» Наташу в тот момент, когда она начала нюхать клей и пить портвейн. К слову, Глюкоза подтвердила свою бурную жизнь.

На какое-то время, домашние заботы усмирили «взрывоопасную» Ионову, но после 10 лет тихая семейная жизнь вскоре надоела. Муж Ионовой на 13 лет старше неё, ему явно хочется счастливой семейной жизни, домашнего уюта и тепла. Пользователи сети заметили, что у Глюкозы пропал «блеск» в глазах, она не выставляет совместные фото с мужем и часто проводит время в шумных компаниях со спиртными напитками.

Неужели разлюбила? Есть предположение, что Глюкоза не может уйти от мужа из-за психологического давления. Ведь на его странице в Instagram мужчина часто признается жене в любви, выставляет её фото, фото детей.

Пишет о том, чтобы всегда быть вместе. Все эти манипуляции со стороны слабохарактерного супруга, могут оказывать косвенное психологическое воздействие на принятия решения Глюкозой.

Плюс ко всему, певица наверняка переживает, как отнесутся к разводу дети, что подумают о ней люди. Вот и получается, любовь на «автомате». Вроде всё хорошо, муж любит, не обижает, много зарабатывает и уходить от него не за что. Только вот, жить без любви тяжело, именно поэтому Глюкоза отвлекается на стороне.