Рудова или Решетова? Тимати предстоит сложный выбор

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Инсайдеры рассказали, что Наталья Рудова действует теми же методами, что и когда-то ее подружка - Анастасия Решетова.

После долгого времени и небольшой ссоры - девочки снова подружились и воссоединились. Инсайдеры сообщают, что Наталья уже очень давно положила глаз на Тимати и хочет его увести от своей лучшей подружки. Скорее всего, у Натальи и Тимура вспыхнула искра еще на сьемках клипа «Ключи от рая». Актриса сыграла там главную роль бывшей девушки Тимати, а Решетова была на заднем плане. Внешне Наталья очень похожа на Алену Шишкову и Милу Волчек - бывших женщин Юнусова, поэтому у актрисы есть все шансы завоевать сердце репера. После разлуки с Аленой Шишковой, в СМИ появилась информация о романе певца с моделью Анастасией Решетовой. Девушки обе участвовали в конкурсе красоты и между собой общались.

«Просто Решетова появилась в нужное время, в нужном месте и увела Тима от Алены. А он и не долго упрямился», - пишут хэйтеры.

Тимати, удивительно быстро переключился с бывшей девушки на новую, обозреватели предполагают, что у Юнусова за долго до разрыва с Шишковой, была Настя в роли любовницы. А вот с нынешней Анастасией уже пошел разлад в отношениях. В прошлом году пара отписались друг от друга в Instagram и сейчас очень редкие снимки радуют глаз фанатов пары. Фолловеры начали переживать за звездную пару и их совместное будущее. По предсказаниям многих поклонников, союз Насти и Тимура продлится не долго. Вполне вероятно,что Рудова не спроста вновь наладила общение с Решетовой, услышала о разладе и приехала «поддерживать» пару. В сети пишут, что за личной жизнью Натальи уследить тяжело, она меняет мужчин, как перчатки. Скорее всего, девушка делает упор, на то, что она очень похоже на бывших дам Тимати и скоро перейдет в наступление, если еще не перешла. Ну а Тимати впереди предстоит сложный выбор, все-таки Решетова или Рудова?