Все против Алсу. Брежнева поддержала критику «Голос.Дети» от Галкина

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Первый канал боится критики? Телеканал удаляет все видео с выступлениями Максима Ержана, полюбившегося зрителям и звездной семье.

Финал телевизионного песенного конкурса «Голос.Дети» стал причиной довольно масштабного скандала, ведь, по мнению большинства зрителей, победил не самый лучший конкурсант. По странному стечению обстоятельств, первое место в шоу заняла дочь влиятельного бизнесмена и певицы Алсу. Пока одни поклонники робко предполагали, что голосование проходило не совсем честно, ведущий и пародист Максим Галкин ошарашил пользователей соцсетей заявлением о том, что родители Микеллы Абрамовой обеспечили победу дочери благодаря пиару от «звездных друзей». Недавно певица Вера Брежнева поддержала критику «Голос.Дети» от Галкина.

Пост певицы, в свою очередь, поддержал «лайком» весь продюсерский центр ее мужа Константина Меладзе. Еще раньше брат продюсера Валерий Меладзе в своем аккаунте в соцсети тоже высказывался о несправедливости итогов конкурса и заявлял о необходимости пересчета голосов. Таким образом, практически все медийные личности из известной семьи выступили против четы Алсу, фактически поставив личные убеждения против дружбы с артисткой, ее влиятельным мужем и его семьей. Это по-своему беспрецедентный случай, ведь та же Юлия Ковальчук, напротив, оправдывала пиар Микеллы дружбой с ее родителями.

Кроме того, как заметили Брежнева и Галкин, Первый канал быстро удаляет видео с их страниц с еще одним участником шоу Ержаном Максимом, которого артисты считают лучшим. Телеканал будто боится того, что многомиллионная армия поклонников певицы и комика увидят сильные вокальные данные проигравшего мальчика и еще раз засомневаются в победе Абрамовой. При этом ролики с Ержаном, никем не тронутые в других неофициальных аккаунтах, набирают миллионы просмотров.