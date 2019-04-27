«Всё внимание отдаю нашей девочке»: Рапунцель отвергает мужа ради дочери

Сегодня, 21:23

Брак «домочадцев» находится на грани именно из-за возможных ошибок Ольги.

Психологи утверждают, что большинство семей рушатся после рождения ребёнка из-за неправильно расставленных приоритетов. Если женщина ставит на первое место ребёнка, а не мужа, глава семейства страдает из-за недостатка внимания и перестаёт чувствовать свою роль в паре.

Как оказалось, именно из-за подобной ситуации, вероятно, и распадается семья Дмитренко: Рапунцель отвергает мужа ради дочери. И раньше было заметно, что долгожданный ребёнок является центром вселенной для Ольги, но сегодня она официально заявила на своей странице в Instagram: «Даже находясь дома, все внимания отдаю нашей девочке, нужно больше находиться с ребёнком, обучать, играть, гулять, заниматься, разговаривать».

Конечно, Дмитрия Дмитренко нельзя уличить в недостаточной любви к Василисе: он тоже проводит большую часть времени с ней. Ведь, пребывая на проекте, ему больше попросту нечем заняться. Но вот с Рапунцель отношения явно становятся всё хуже и хуже, несмотря на общую идиллическую картину.