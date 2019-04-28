«Ты очень страшный»: Тодоренко «скидывает» сына из-за отвращения к мужу

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«Опустив» Топалова на глазах у поклонников, телеведущая показала, почему может рушиться их семья. Такое впечатление складывается от посмотра публикации звезды.

О том, что Регина Тодоренко «скидывает» своего сына на мужа и родственников, чтобы продолжать карьеру, СМИ писали ещё несколько месяцев назад. Но точной причины такой «нелюбви» не было известно. И вот на своей официальной странице в Instagram звезда опубликовала неоднозначный пост о своём муже, Владе Топалове. Девушка заметила: «Ты такой старый стал, фу, морщины на лице, уууууу..... щеки обвисли, но я все равно тебя люблю, несмотря на то, что ты очень страшный».

Естественно, если Регина испытывает такие смешанные чувства к своему партнёру, и позволяет себе публично «опускать» Влада, она не может всецело посвящать себя ребёнку. Складывается впечатление, что такими словами она «подливает масла в огонь» хейтерам. Но, как говорится, в каждой шутке есть доля правды. И если девушка действительно заметила изменения во внешности супруга, то она, вероятно, испытывает отвращение – а это уже может быть первым признаком разрушения семьи. В свою очередь, певец пошутил: «Дети - цветы жизни! Собери букет и подари бабушке! Вот такое у меня сегодня настроение утром!». Получается, что из-за нездоровых отношений сын оказывается никому не нужным и оба родителя могут от него отказаться.