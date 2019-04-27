«Мёртвый» рейтинг: Малахов решил «хайпануть» на смерти Началовой перед Пасхой

Сегодня, 19:30

Остановиться и оставить в покое родных покойной певицы призывают неравнодушные телезрители.

Перед православным праздником Пасхой Андрей Малахов в ходе очередного выпуска шоу «Привет, Андрей!» решил снова поднять до боли трагичную тему. В студии Малахов собрал всех неравнодушных людей к ужасной трагедии в семье Началовых, где на этой неделе прошло 40 дней со смерти Юлии Началовой, знаменитой певицы.

«Мёртвый» рейтинг захотел поднять Андрей и сегодня, пригласив в студию родных и близких Юлии. Однако даже если у Малахова были благие намерения - как можно больше неумолкать о страшной потере для российской эстрады, то многими это было воспринято как очередной «хайп» знаменитого ведущего. Недавно только отгремел скандал с «высокомерным» Малаховым в эфире, где Прохор Шаляпин рассказывал о недавней участи своего отца.

Кроме таких скандалов, Малахов решил и в «Привет, Андрей!» обсудить тему умерших героев. Особо впечатлительные люди отметили, что после смерти Юлии о ней стали говорить слишком много, что есть не совсем правильно. Многие призывают Андрея остановиться в своём желании поднять заработки телеканала «Россия» подобным способом.

«Дайте близким возможность в тишине побыть, им и так тяжело. Это же люди. Остановитесь…» – пишут телезрители программы.